Kesal Dituntut 5 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK, Noel: Hukum Mati Aja Saya, Lebih Rela dan Ikhlas

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkapkan kekesalan atas tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan. Ia menegaskan, jika dirinya menjadi contoh atas pemberantasan korupsi, seharusnya dirinya dituntut hukuman mati.

Selain dituntut 5 tahun penjara, Noel juga dituntut uang pengganti Rp 4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

"Kalau seandainya saya menjadi contoh untuk pemberantasan korupsi, hukum mati aja sayanya. Gitu, hukum mati. Saya lebih rela, lebih ikhlas untuk apa pemberantasan korupsi. Jadi jangan menjadi pecundang," kata Noel ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia menyatakan, dirinya sejak awal ditangkap oleh KPK mengaku bersalah. Ia tidak menginginkan permasalahan hukum yang menjeratnya justru tidak menghadirkan rasa keadilan.

"Jangan kita menelanjangi peradilan ini dengan hal-hal yang tidak adil. Kita mau keadilan publik itu terpentinglah," tegasnya.

Noel pun memandang, tuntutan 5 tahun penjara terhadap dirinya sangat keji. Karena itu, ia berharap ada keadilan bagi dirinya atas kasus hukum yang menjeratnya.