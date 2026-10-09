Kebakaran di Kramat Pulo Jakpus Hanguskan 83 Rumah dan 388 Jiwa Terdampak 

Ilustrasu Kebakaran. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri.).
JawaPos.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (8/10). Peristiwa tersebut berdampak pada 83 rumah dan 388 jiwa.
"388 jiwa dan 83 rumah terdampak," ujar Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (9/10).
Berdasarkan informasi Gulkarmat Jakarta Pusat, laporan kebakaran diterima dari warga sekitar pada pukul 18.45 WIB. Petugas kemudian mengerahkan 33 unit armada pemadam kebakaran dengan total 98 personel ke lokasi kejadian.
Petugas tiba di lokasi sekitar tujuh menit setelah laporan diterima dan langsung melakukan penanganan. Proses pemadaman dimulai pada pukul 18.55 WIB hingga api berhasil dilokalisir.
Kobaran api dipastikan dapat dikendalikan pada pukul 21.05 WIB. Meski demikian, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan kondisi bangunan benar-benar aman dan mengantisipasi kemungkinan munculnya api susulan.
Sementara itu, kerugian materiil akibat kebakaran tersebut masih dalam proses pendataan. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti total kerugian yang dialami para korban.
Di sisi lain, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim identifikasi juga dikerahkan untuk berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
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