Polisi Selidiki Aksi Pembegalan yang terekam CCTV di Tebet

Ilustrasi begal

JawaPos.com - Aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Tebet Barat Raya, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/8) dini hari sekitar pukul 05.35 WIB jadi atensi pihak kepolisian. Saat ini, ini pihak korps bhayangkara tengah menyelidiki aksi nekat itu.

“Betul, saat ini dalam proses penyelidikan,” kata Kapolsek Tebet AKP Ischak saat dihubungi di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (31/8).

Ischak membenarkan pihaknya telah memonitor kasus tersebut.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa dan mengidentifikasi para pelaku.

Dia mengatakan polisi juga masih mendalami keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut.

Jumlah saksi yang telah diperiksa masih dalam pendataan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan akun Instagram @jakartaselatan24jam, terlihat dua pemuda dikejar oleh sekelompok pengendara sepeda motor.