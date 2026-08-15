7 Alasan Mengapa Seseorang Dapat Kehilangan Arah Hidup Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang kehilangan arah hidup./Magnific/Jomkwan
JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasa hidupnya berjalan, tetapi tidak tahu sebenarnya sedang menuju ke mana?
Bangun pagi, menjalani pekerjaan, menyelesaikan berbagai kewajiban, bertemu orang lain, bahkan sesekali menikmati sesuatu yang menyenangkan. Dari luar, semuanya mungkin terlihat baik-baik saja. Namun di dalam diri, muncul perasaan kosong, bingung, atau seolah-olah hidup hanya berjalan mengikuti arus.
Kondisi seperti ini sering disebut sebagai kehilangan arah hidup. Seseorang mungkin tidak benar-benar kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupan, tetapi kehilangan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai, mengapa ia melakukan sesuatu, dan kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin ia bangun.
Dalam psikologi, kehilangan arah hidup dapat berkaitan dengan banyak hal. Mulai dari perubahan besar dalam kehidupan, tekanan sosial, kegagalan, kelelahan emosional, hingga ketidaksesuaian antara kehidupan yang dijalani dengan nilai-nilai pribadi.
Yang menarik, seseorang tidak harus mengalami peristiwa yang sangat buruk untuk merasa kehilangan arah. Terkadang, perasaan tersebut muncul justru ketika kehidupan terlihat "baik-baik saja".
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang kehilangan arah dalam hidup.
1. Terlalu Lama Menjalani Hidup Berdasarkan Ekspektasi Orang Lain
Salah satu penyebab seseorang kehilangan arah adalah karena terlalu lama menentukan hidup berdasarkan apa yang dianggap benar oleh orang lain.
Sejak kecil, banyak orang menerima berbagai pesan mengenai seperti apa kehidupan yang ideal. Harus mendapatkan nilai bagus, masuk sekolah tertentu, memiliki pekerjaan bergengsi, menikah pada usia tertentu, memiliki rumah, mendapatkan penghasilan tinggi, dan sebagainya.
Masalahnya, seseorang bisa saja berhasil mencapai semua target tersebut tanpa pernah benar-benar bertanya:
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati