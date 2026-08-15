7 Alasan Mengapa Seseorang Dapat Kehilangan Arah Hidup Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasa hidupnya berjalan, tetapi tidak tahu sebenarnya sedang menuju ke mana?

Bangun pagi, menjalani pekerjaan, menyelesaikan berbagai kewajiban, bertemu orang lain, bahkan sesekali menikmati sesuatu yang menyenangkan. Dari luar, semuanya mungkin terlihat baik-baik saja. Namun di dalam diri, muncul perasaan kosong, bingung, atau seolah-olah hidup hanya berjalan mengikuti arus.

Kondisi seperti ini sering disebut sebagai kehilangan arah hidup. Seseorang mungkin tidak benar-benar kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupan, tetapi kehilangan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai, mengapa ia melakukan sesuatu, dan kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin ia bangun.

Dalam psikologi, kehilangan arah hidup dapat berkaitan dengan banyak hal. Mulai dari perubahan besar dalam kehidupan, tekanan sosial, kegagalan, kelelahan emosional, hingga ketidaksesuaian antara kehidupan yang dijalani dengan nilai-nilai pribadi.

Yang menarik, seseorang tidak harus mengalami peristiwa yang sangat buruk untuk merasa kehilangan arah. Terkadang, perasaan tersebut muncul justru ketika kehidupan terlihat "baik-baik saja".

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang kehilangan arah dalam hidup.

1. Terlalu Lama Menjalani Hidup Berdasarkan Ekspektasi Orang Lain

Salah satu penyebab seseorang kehilangan arah adalah karena terlalu lama menentukan hidup berdasarkan apa yang dianggap benar oleh orang lain.

Sejak kecil, banyak orang menerima berbagai pesan mengenai seperti apa kehidupan yang ideal. Harus mendapatkan nilai bagus, masuk sekolah tertentu, memiliki pekerjaan bergengsi, menikah pada usia tertentu, memiliki rumah, mendapatkan penghasilan tinggi, dan sebagainya.