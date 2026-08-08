6 Lantai Gedung Bapenda DKI Terdampak Kebakaran, Penyebab Belum Diketahui

JawaPos.com – Kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta berdampak pada enam lantai, yakni mulai lantai 11 hingga lantai 16 kantor tersebut. Hingga kini, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Megantara mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab kebakaran tersebut.

"Kami juga belum bisa memastikan gitu ya, kami belum bisa memastikan dari lantai berapa dan sebagainya, tapi yang pasti yang terbakar itu dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16," ujarnya, Sabtu (8/8).

Bayu menjelaskan, area yang terdampak kebakaran tidak hanya digunakan oleh Bapenda DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat beberapa unit organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di gedung tersebut.

"Ada sepertinya multi ya, teman-teman ada Bapenda, ada BPAD ya, setahu saya itu," tuturnya.

Saat ditanya mengenai informasi adanya kegiatan renovasi di lantai atas gedung yang terbakar, Bayu belum dapat memastikan hal tersebut.

"Mungkin nanti bisa dipertanyakan ya sama teman-teman ya. Kebetulan tadi sore juga saya rapat di sini di bawah, tapi tidak sempat naik ke atas," tuturnya.

Sebelumnya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menerima laporan kebakaran sekitar pukul 21.30 WIB. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 21.39 WIB dan langsung melakukan penanganan.

Dalam proses penanganan, petugas bertahan di lantai 10 untuk memastikan api tidak merambat ke bagian gedung lainnya. Petugas juga berhasil mengevakuasi satu orang yang diduga merupakan pekerja dari lantai 15.