Peron Baru Stasiun Bogor Difungsikan Hari Ini, Siap Gunakan Kereta 12 Gerbong

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pengguna setia KRL Commuter Line dari Stasiun Bogor. Mulai hari ini Rabu (15/7), Peron 6, 7, dan 8 Stasiun Bogor resmi dioperasikan secara penuh untuk melayani perjalanan rangkaian kereta panjang dengan kapasitas maksimal 12 kereta (Stamformasi 12/SF12). Langkah ini dipastikan akan mengurai kepadatan penumpang yang kerap terjadi pada jam sibuk.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa proyek perpanjangan jalur dan infrastruktur peron ini rampung tepat waktu. Seluruh fasilitas baru tersebut kini siap memfasilitasi mobilitas kaum urban ke arah Jakarta dengan kapasitas angkut yang jauh lebih besar.

Sebelum resmi dibuka untuk publik, KAI Daop 1 Jakarta bersama pemangku kepentingan terkait telah melakukan uji kelayakan yang ketat. Proses ini meliputi pemeriksaan kondisi jalur, kesiapan peron fisik, perangkat pendukung operasional, hingga pemenuhan standar keselamatan yang berlaku.

Beroperasi Tanpa Kendala Teknis Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan, percepatan pembangunan ini merupakan komitmen perusahaan dalam menghadirkan konektivitas yang andal dan aman bagi masyarakat.

"Pekerjaan perpanjangan jalur dan peron di Stasiun Bogor berhasil diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa kendala berarti. Seluruh tahapan konstruksi, pemeriksaan, dan pengujian telah dilaksanakan sehingga infrastruktur dinyatakan siap untuk dioperasikan sesuai standar teknis dan keselamatan perkeretaapian," ujar Franoto, Rabu (15/7).

Pengoperasian tiga peron strategis ini merupakan bagian dari program jangka panjang peningkatan prasarana di wilayah Daop 1 Jakarta. Dengan peron yang lebih panjang, operasional KRL dengan format SF12 dapat berjalan optimal untuk menjawab kebutuhan volume penumpang yang terus meningkat.

Selama masa transisi awal operasional ini, pihak manajemen akan terus melakukan pemantauan ketat guna memastikan seluruh fasilitas berfungsi tanpa hambatan di lapangan.

"Penyelesaian proyek ini menunjukkan komitmen KAI dalam menghadirkan infrastruktur perkeretaapian yang andal, aman, dan berkelanjutan. Kami akan terus melakukan pemantauan agar seluruh prasarana yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal dan mendukung kelancaran operasional kereta api," tambah Franoto.