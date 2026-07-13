Polisi Buru Pelaku Teror Dugaan Bom SDN Srengseng Sawah 15 Pagi

JawaPos.com - Hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai aksi teror bom, Senin (13/7). Aparat kepolisian langsung bergerak melakukan evakuasi total terhadap seluruh siswa dan guru demi menjaga keselamatan jiwa, disusul dengan penyisiran area sekolah secara menyeluruh.

Polda Metro Jaya langsung menerjunkan Tim Gegana dan Densus 88 untuk memastikan kondisi sterilisasi di lingkungan institusi pendidikan tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa penanganan di lapangan melibatkan satuan khusus antiteror. Teror ini terjadi saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilakukan.

"Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror langsung melakukan penyisiran di lingkungan sekolah. Siswa dan guru juga telah dievakuasi sebagai langkah keselamatan," ujar Kombes Budi, Senin (13/7).

Kronologi Teror Pesan Singkat Saat Upacara

Budi mengatakan, pesan bernada teror itu diterima oleh seorang guru dan seorang petugas tata usaha di tengah berlangsungnya upacara penyambutan siswa baru. Namun, pesan tersebut baru diketahui setelah selesai upacara berlangsung.

Langkah mitigasi langsung diambil untuk menghindari kepanikan massal di area sekolah dan wilayah permukiman sekitar Jagakarsa.

Pasca-evakuasi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

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"Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP serta mendalami asal pesan ancaman tersebut," ujar Kombes Budi.

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