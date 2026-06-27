Warga Jakarta Diminta Stop Gunakan Air Tanah, PAM JAYA Siapkan Skema Sambungan Gratis

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat ajang Jakarta Water Hero 2026 di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PAM JAYA mempercepat langkah untuk menyelamatkan lingkungan ibu kota dengan mengimbau warga menghentikan penggunaan air tanah. Sebagai solusinya, perluasan jaringan pipa terus digenjot, bahkan dengan menyediakan fasilitas sambungan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.

Langkah strategis ini ditegaskan dalam ajang tahunan Jakarta Water Hero 2026 yang digelar di kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/6). Melalui momentum ini, PAM JAYA berkomitmen menyalurkan air bersih berkualitas air minum langsung ke instalasi rumah warga.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa selain memperluas jaringan distribusi pipa, pihaknya juga menerapkan kebijakan tarif yang inklusif dan berkeadilan guna meringankan beban masyarakat.

"Pelanggan kelompok tarif 2A1 dan 2A2 yang wajib dibantu kami berikan gratis sambungannya. Kemudian kelompok 2A3 dan 2A4 juga kami berikan sambungan dengan harga yang sangat bijak," ujar Arief di Balaikota DKI Jakarta.

Antisipasi El Nino, 5.000 Toren Air Siap Dibagikan

Selain fokus pada proyek jangka panjang berupa pipanisasi massal, PAM JAYA juga menyiapkan langkah taktis menghadapi tantangan iklim ekstrem yang melanda ibu kota dalam waktu dekat.

Arief menambahkan, pendistribusian infrastruktur penampungan air menjadi prioritas operasional tahun ini, terutama menyasar wilayah-wilayah rawan krisis air bersih.

"Kami juga memberikan 5.000 toren tahun ini untuk memastikan masyarakat yang wajib dibantu memiliki akses air bersih sebagai bagian dari menghadapi El Nino," kata Arief.