Detik-detik Polisi Menyamar jadi Pembeli, Jebak Penjual Senjata Air Gun di Jakut

air soft gun paras panjang.(Dok.JawaPos.com).
JawaPos.com - Penyamaran senyap anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil membongkar bisnis gelap perdagangan senjata ilegal. Seorang pria berinisial MF, 28, alias B tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Jalan Panaitan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pelaku yang merupakan warga biasa ini ditangkap basah saat hendak menyerahkan pesanan senjata jenis air gun kepada petugas yang menyamar (undercover buy).
"Iya, pelakunya berhasil kita tangkap saat melakukan transaksi," ujar Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa, dikutip Junat (25/6).
Kasus ini terungkap berkat warga yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait jual beli senjata api lewat aplikasi pesan WhatsApp. Polisi bergerak cepat menyusun strategi dan memancing pelaku.
Petugas yang menyamar kemudian memesan satu unit air gun jenis WG 321 Hitam Non-Blowback kaliber 6mm dengan daya Power By CO². Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bertemu langsung di area pelabuhan guna melakukan transaksi.
Saat MF mengeluarkan barang bukti di lokasi yang dijanjikan, tim buru sergap langsung menyergap pelaku. Polisi menemukan senjata air gun tersebut disembunyikan di tubuh tersangka.
Tak berhenti di situ, polisi langsung melakukan pengembangan ke kediaman pelaku. Hasilnya, MF ternyata menyimpan "stok" senjata ilegal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi.
"Saat tim melakukan pengembangan, ditemukan beberapa barang bukti senjata jenis air gun serta alat upgrade. Aksesorisnya disimpan di rumah kontrakan tersebut," ungkap AKP Made Pandu.
Dari hasil pemeriksaan awal, MF mengaku sudah melakoni bisnis ini sejak tahun 2023. Ia mendapatkan pasokan senjata dengan cara membelinya secara daring melalui jaringan reseller.
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