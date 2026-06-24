Warkopolim Milik Gofar Hilman Terbakar Dini Hari, Ini Kronologi dan Total Kerugiannya

JawaPos.com - Sebuah insiden kebakaran melanda Warkopolim yang berlokasi di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (24/6) dini hari. Tempat makan dengan konsep warkop modern milik artis Gofar Hilman ini diduga terbakar akibat percikan alat penggorengan (fryer) dari area dapur.

Petugas pemadam kebakaran yang bergerak cepat berhasil melokalisir perambatan api sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitarnya.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal, menuturkan, insiden ini pertama kali dilaporkan pada pukul 01.04 WIB. Kebakaran bermula ketika aktivitas dapur di ruko tersebut tengah berlangsung. Percikan api kecil yang keluar dari mesin fryer tiba-tiba menyambar sisa-sisa minyak yang menempel di dinding ruko.

"Ada percikan api fryer kecil yang menyambar ke bekas minyak yang ada di tembok. Lalu membesar sampai ke jalur heksos (exhaust fan)," ujar Asril, Rabu (24/6).

Melihat kobaran api mulai merembet ke saluran ventilasi, karyawan ruko sempat melakukan upaya tanggap darurat. Mereka mencoba memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia, sekaligus menghubungi pos pemadam kebakaran terdekat.

Respons Cepat 25 Personil Damkar Mendapat laporan dari warga, armada Damkar dari Pos Kramat Pela langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian di Jalan Melawai X. Petugas hanya membutuhkan waktu dua menit perjalanan dan tiba di TKP pada pukul 01.08 WIB.

Untuk memastikan api padam sepenuhnya, Gulkarmat Jaksel total mengerahkan 6 unit mobil pemadam, yang terdiri dari 5 Unit Pompa dan 1 Unit Pendukung. Sebanyak 25 personil diterjunkan di bawah komando Perwira Piket Anwar Kamsari.

Api berhasil dilokalisir pada pukul 01.30 WIB, dilanjutkan dengan proses pendinginan area, hingga akhirnya operasi dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 01.55 WIB.

Total Kerugian dan Korban Beruntung, kebakaran berukuran luas area 3x2 meter persegi ini tidak menimbulkan dampak fatal yang meluas. Petugas memastikan status objek saat ini sudah dalam kondisi aman dan kondusif.