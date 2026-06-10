Harga Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, Ini Cara Hemat ke Kawasan Perkantoran Jakarta dari Tangerang

JawaPos.com - Kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat biaya perjalanan harian para pekerja komuter berpotensi membengkak. Namun, warga Tangerang yang setiap hari menuju kawasan perkantoran Jakarta masih memiliki alternatif transportasi yang jauh lebih hemat, yakni menggunakan layanan Transjabodetabek yang terintegrasi dengan Transjakarta.

Dengan tarif hanya Rp 3.500 sekali perjalanan, masyarakat dapat bepergian dari Tangerang menuju berbagai pusat bisnis dan perkantoran di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, hingga Jakarta Pusat tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar yang terus meningkat.

Di tengah kenaikan tersebut, transportasi umum menjadi salah satu solusi paling rasional bagi pekerja yang ingin tetap menekan biaya mobilitas harian.

Bagaimana Cara ke Sudirman, Senayan, dan Blok M dari Tangerang?

Bagi pekerja yang berkantor di kawasan Jakarta Selatan seperti Sudirman, Senayan, dan Blok M, terdapat dua pilihan rute yang bisa dimanfaatkan.

Dari Terminal Poris Plawad

Penumpang dapat menggunakan bus Transjabodetabek rute T11 Poris Plawad–Petamburan.

Setelah tiba di Halte Petamburan, perjalanan dapat dilanjutkan dengan transit ke Koridor 9 menuju Semanggi atau Bundaran Senayan. Penumpang juga dapat melanjutkan perjalanan menggunakan koridor lain yang terhubung dengan kawasan Blok M dan Sudirman.

Dari Alam Sutera