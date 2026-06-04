Ada Walk In Interview! Job Fair Jakarta Pusat 2026 Buka 2.000 Lowongan Kerja di GOR Senen

JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta yang sedang mencari pekerjaan. Pemkot Jakarta Pusat resmi membuka bursa kerja atau Job Fair Jakarta Pusat 2026 Tahap I di GOR Senen.

Acara yang berlangsung selama dua hari pada Kamis-Jumat, 4-5 Juni 2026 ini menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan dari 37 perusahaan ternama. Menariknya, para pelamar bisa langsung mengikuti proses seleksi di tempat melalui layanan walk in interview.

Pantauan JawaPos.com, ratusan pekerja telah mendatangi lokasi sejak pukul 09.00 WIB. Antrean mengulang langsung terjadi meski job fair belum dibuka.

Ribuan Lowongan dan Layanan Khusus Disabilitas Bursa kerja yang diinisiasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Pusat ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses rekrutmen. Kehadiran layanan wawancara langsung menjadi daya tarik utama bagi para pencari kerja.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Dani Sudrajat menuturkan, bursa kerja tersebut merupakan upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, konsep job fair juga terus dikembangkan agar lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

"Dalam kesempatan ini ada sekitar 2.000 lowongan serta diikuti sekitar 37 perusahaan. Kegiatan ini juga dilakukan walk in interview dari perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, termasuk walk in interview bagi teman-teman sahabat disabilitas," ujar Dani di lokasi.

Gandeng UMKM untuk Cetak Wirausaha Baru Selain menyediakan ribuan lowongan di perusahaan formal, Job Fair Jakarta Pusat 2026 kali ini tampil beda. Pemprov DKI Jakarta sengaja melibatkan pelaku UMKM binaan (JakPreneur) untuk memberikan alternatif karier bagi pengunjung. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak hanya terpaku mencari kerja, tetapi juga terinspirasi untuk membuka usaha sendiri.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin pelaksanaan job fair hanya menjadi agenda rutin tahunan yang konsepnya tidak berubah. Karena itu, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan untuk mendorong wirausaha baru.