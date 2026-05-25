Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 26 Mei 2026 | 03.50 WIB

Diduga Terlibat Kasus Narkoba di Jakarta Barat, Polri Proses Etik dan Pidana Seorang Polisi Berinisial AFH

Ilustrasi polisi. Antara - Image

Ilustrasi polisi. Antara

JawaPos.com

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri di wilayah Jakarta Barat (Jakbar), memproses etik hingga pidana terhadap seorang polisi yang terlibat peredaran narkoba. Tindakan tegas diambil karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum.

Berdasar informasi yang telah dikonfirmasi oleh Mabes Polri, polisi yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Hotel B Fashion tersebut berinisial AFH. Dia ditangkap saat berada di tempat hiburan malam yang berada di wilayah Grogol Petamburan.

”Iya (ada seorang) oknum Polri (diduga terlibat), “ ungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (25/5).

Eko memastikan, Mabes Polri tidak tinggal diam terhadap setiap polisi yang diduga terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Dia menegaskan, para polisi tersebut akan diproses melalui mekanisme etik maupun pidana. Sebab, mereka telah melanggar hukum.

”Proses etik dan pidana,” tegas jenderal bintang satu Polri tersebut.

Dalam penggerebekan di Jakbar, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengamankan 14 orang tersangka. Polisi bergerak ke lokasi tersebut setelah mendapat informasi terjadi peredaran gelap narkoba di lokasi tersebut. Benar saja, saat melakukan undercover buy ekstasi dan vape etomidate, barang haram tersebut dijual.

”Tim gabungan menangkap Mami Dania dengan barang bukti 5 butir ekstasi dan 6 vape mengandung etomidate,” ucap Eko.

Mami Dania disebut berperan sebagai penyedia narkoba dan penghubung antara pengedar dengan tamu B Fashion Hotel yang ingin membeli narkoba. Selain Mami Dania, turut diamankan AFH, RB, DM, WL dan ET selaku pengunjung hotel. Ada pula TRD alias Dervin selaku karyawan Hotel B Fashion sekaligus pengedar.

Selain itu, polisi menangkap penyedia narkoba bernama Siti Dahlia alias Vonny, Canggi Dani Riyanto dan Esgianto alias Anto sebagai kurir narkoba, Irwansyah alias Jeje selaku penyedia narkoba, Faisal sebagai penyedia narkoba, dan Yudith Eric alias Paijo selaku penyedia narkoba.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Tak Hanya Mantan Kapolres Bima Kota, Ini Deretan Polisi Aktif Terjerat Kasus Narkoba Selama 2026 - Image
Kasuistika

Tak Hanya Mantan Kapolres Bima Kota, Ini Deretan Polisi Aktif Terjerat Kasus Narkoba Selama 2026

Selasa, 24 Februari 2026 | 18.27 WIB

Terlibat Peredaran Narkotika, Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara Ditahan Polda Sulut - Image
Kasuistika

Terlibat Peredaran Narkotika, Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara Ditahan Polda Sulut

Senin, 23 Februari 2026 | 16.04 WIB

Marak Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Tes Urine Seluruh Personel Polri - Image
Nasional

Marak Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Tes Urine Seluruh Personel Polri

Jumat, 20 Februari 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore