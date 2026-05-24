Babakan Madang hingga Parung Dilanda Banjir dan Angin Kencang

JawaPos.com - Hujan deras dengan durasi yang cukup lama pada Minggu, 24 Mei 2026 sore, mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor terkena bencana alam di antaranya banjir di Babakan Madang dan Parung.

Dikutip Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani mengatakan, pada sore hari sejumlah wilayah di Bumi Tegar Beriman diguyur hujan deras.

Saat hujan deras berlangsung mengguyur sejumlah wilayah, BPBD Kabupaten Bogor, menerima laporan adanya bencana angin kencang dan banjir.

Adapun, untuk angin kencang saat hujan deras itu terjadi di Kecamatan Rumpin dan Ciseeng.

"Angin kencang di Kecamatan Rumpin Desa Tamansari Kampung Parakanomas, Kecamatan Ciseeng di Desa Cibeuteung Muara, Perumahan Griya Elok," ujar Adam.

Sedangkan, lanjut Adam Hamdani, untuk bencana banjir terjadi di dua kecamatan yakni di Kecamatan Babakan Madang dan Parung.

"Banjir di Kecamatan Parung Desa Warujaya GG Rengas, kemudian Kampung Cicerewed Desa Cijayanti, Babakan Madang," jelasnya.

"Jumlah kecamatan 4, desa 4. Angin kencang 2, banjir 2 (kejadian)," sambungnya.

Adam menyebut, belum diketahui apa saja yang terdampak akibat bencana tersebut.