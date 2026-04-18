Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Abdul Rahman
19 April 2026, 06.10 WIB

Aksi Tawuran di Dramaga Menelan Korban, Remaja 15 Tahun Meninggal Dunia

Ilustrasi tawuran remaja

JawaPos.com - Aksi tawuran antarpelajar yang terjadi pada Jumat (17/4) di Lingkar Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menelan korban jiwa. Satu orang remaja berusia 15 tahun dinyatakan meninggal dunia.

Aksi tawuran antarpelajar di Dramaga terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, kemarin. Aksi tawuran tersebut cukup berani karena mereka membawa senjata tajam seperti pisau dan pedang. Untungnya tawuran tersebut tidak berlangsung lama.

Kapolsek Dramaga Iptu Agripinus Motani Zalukhu mengatakan, remaja 15 tahun berinisial SP ditemukan pada saat aparat kepolisian melakukan penyisiran di kawasan Kampung Hegar Rasa, Desa Ciherang.

Polisi menemukan SP di belakang sebuah minimarket dalam kondisi luka pada bagian punggung.

Tak lama kemudian, SP dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong.

“Pihak rumah sakit menyatakan korban sudah meninggal dunia,” katanya.

SP adalah remaja asal warga Desa Petir, Kecamatan Dramaga. Saat ini dia masih berstatus sebagai pelajar di salah satu MTs di wilayah Purwasari, Dramaga, Kabupaten Bogor.

Setelah meninggal dunia, jenazah SP kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, untuk dilakukan autopsi.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini sampai mengakibatkan kematian pada SP.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore