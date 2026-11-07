Jadwal Waktu Shalat Wilayah Kuningan dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:
Imsak: 03.49 WIB
Subuh: 03.59 WIB
Terbit: 05.11 WIB
Duha: 05.43 WIB
Zuhur: 11.33 WIB
Asar: 14.50 WIB
Magrib: 17.49 WIB
Isya: 18.57 WIB
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