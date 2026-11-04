Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cianjur dan Sekitarnya Besok Kamis, 5 November 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Memasuki hari Selasa di awal November 2026, umat Islam di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 5/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:
Imsak: 03.56 WIB
Subuh: 04.06 WIB
Terbit: 05.21 WIB
Duha: 05.49 WIB
Zuhur: 11.38 WIB
Asar: 14.54 WIB
Magrib: 17.49 WIB
Isya: 19.01 WIB
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