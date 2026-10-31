Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sumedang dan Sekitarnya Besok Minggu, 1 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya.

Di tengah berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga mengurus keperluan sehari-hari, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 1/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:

Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.19 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.48 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.56 WIB