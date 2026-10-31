Jadwal Waktu Shalat Wilayah Kuningan dan Sekitarnya Besok Minggu, 1 November 2026

Ilustrasi masjid (Freepik)
JawaPos.com - Menunaikan shalat tepat waktu menjadi salah satu kewajiban penting bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mendukung hal tersebut, mengetahui jadwal shalat dapat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan kegiatan lainnya tanpa mengabaikan waktu ibadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 1/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:
Imsak: 03.53 WIB
Subuh: 04.03 WIB
Terbit: 05.13 WIB
Duha: 05.45 WIB
Zuhur: 11.33 WIB
Asar: 14.46 WIB
Magrib: 17.47 WIB
Isya: 18.54 WIB
Jadwal tersebut dapat digunakan masyarakat Kuningan sebagai acuan untuk menyesuaikan kegiatan harian dengan waktu ibadah. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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