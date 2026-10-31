Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 31 Oktober 2026 Untuk Wilayah Majalengka dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui waktu shalat menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah dengan tepat waktu.

Di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan berbagai kegiatan lainnya, jadwal shalat dapat menjadi pedoman untuk mengatur aktivitas tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.18 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.47 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.55 WIB