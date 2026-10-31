Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 31 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah padatnya aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga menjalankan kegiatan lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur rutinitas tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

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Imsak: 03.56 WIB

Subuh: 04.06 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.51 WIB

Isya: 18.57 WIB