Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 31 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat. (Picabay)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.
Di tengah padatnya aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga menjalankan kegiatan lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur rutinitas tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:
Imsak: 03.56 WIB
Subuh: 04.06 WIB
Terbit: 05.16 WIB
Duha: 05.48 WIB
Zuhur: 11.37 WIB
Asar: 14.49 WIB
Magrib: 17.51 WIB
Isya: 18.57 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung dalam mengatur kegiatan sehari-hari agar tetap dapat menunaikan ibadah sesuai waktunya. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat memiliki sedikit perbedaan di sejumlah lokasi, sehingga masyarakat disarankan untuk mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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