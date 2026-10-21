Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 21 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sumedang dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas, seperti bekerja, belajar, maupun menjalankan kegiatan lainnya.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RABU 21/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:
Imsak: 03:58 WIB
Subuh: 04:08 WIB
Terbit: 05:21 WIB
Duha: 05:49 WIB
Zuhur: 11:36 WIB
Asar: 14:45 WIB
Magrib: 17:45 WIB
Isya: 18:55 WIB
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