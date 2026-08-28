Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 28 Agustus 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.
Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian agar tetap dapat melaksanakan kewajiban ibadah tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Jumat, 28 Agustus 2026:
Imsak: 04:23 WIB
Subuh: 04:33 WIB
Terbit: 05:42 WIB
Duha: 06:13 WIB
Zuhur: 11:51 WIB
Asar: 15:10 WIB
Magrib: 17:53 WIB
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Jawa Pos
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