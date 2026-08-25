Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Rabu, 26 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Rabu, 26 Agustus 2026:

Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:50 WIB

Duha: 06:17 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:14 WIB

Magrib: 17:53 WIB