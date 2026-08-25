Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cianjur Besok Rabu, 26 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Rabu, 26 Agustus 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:20 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:16 WIB