Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Rabu, 26 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Rabu, 26 Agustus 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:47 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:15 WIB