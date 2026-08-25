Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Majalengka Besok Rabu, 26 Agustus 2026

Ilustrasi Jadwal Shalat ./ (Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Rabu, 26 Agustus 2026:
Imsak: 04:25 WIB
Subuh: 04:35 WIB
Terbit: 05:48 WIB
Duha: 06:16 WIB
Zuhur: 11:53 WIB
Asar: 15:12 WIB
Magrib: 17:51 WIB
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