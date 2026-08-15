Ramalan Zodiak Sagitarius 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)
JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak sagitarius akan merasa bahagia dan puas dengan kehidupan keluarga. Ada kedamaian dan keharmonisan di antara teman dan keluarga.
Sementara itu, jangan mengambil keputusan terburu-buru. Sagitarius mungkin merasa kewalahan dengan stres dan tekanan kerja. Tetaplah tenang dan hadapi setiap situasi dengan sikap positif. Ketahuilah bahwa ini hanyalah hari yang akan berlalu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Masalah zodiak sagitarius dalam menyelesaikan penentangan keluarga tentang pertunangan, akan teratasi hari ini. Terkait karir, gunakan metode kreatif dan berpikirlah untuk memecahkan masalah di tempat kerja.
Sementara itu, beristirahatlah dan bersantailah agar kondisi kesehatanmu tidak semakin memburuk. Pada ranah keuangan, spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari.
Cinta Sagitarius
Segala hambatan atau masalah yang mungkin muncul dalam hubungan asmara, akan mulai teratasi hari ini.
Jika menghadapi penentangan dari keluarga dalam menyelesaikan pertunangan dengan pasangan, masalah ini akan teratasi dengan cukup mudah hari ini. Manfaatkan momen baik dalam kehidupan romantismu berjalan.
Karir Sagitarius
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Jawa Pos
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