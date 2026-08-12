Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 12 Agustus 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Rabu, 12 Agustus 2026:

Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:24 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:19 WIB