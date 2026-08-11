Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 11 Agustus 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Selasa, 11 Agustus 2026:

Imsak: 04:31 WIB

Subuh: 04:41 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:18 WIB