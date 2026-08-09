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Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.00 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Minggu, 9 Agustus 2026 Untuk Wilayah Cianjur dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Minggu, 9 Agustus 2026:

Imsak: 04:34 WIB

Subuh: 04:44 WIB

Terbit: 05:58 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 12:01 WIB

Asar: 15:21 WIB

Magrib: 17:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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