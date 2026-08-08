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Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.00 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Minggu, 9 Agustus 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Minggu, 9 Agustus 2026:

Imsak: 04:31 WIB

Subuh: 04:41 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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