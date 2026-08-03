Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Selasa, 4 Agustus 2026

ilustrasi Jadwal Shalat./ (Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.
Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Selasa, 4 Agustus 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:57 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:59 WIB
Asar: 15:20 WIB
Magrib: 17:54 WIB
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