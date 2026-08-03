Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 3 Agustus 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengikuti jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Senin, 3 Agustus 2026:

Imsak: 04:33 WIB

Subuh: 04:43 WIB

Terbit: 05:54 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:20 WIB