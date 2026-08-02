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Minggu, 2 Agustus 2026 | 09.40 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Minggu, 2 Agustus 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Minggu, 2 Agustus 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:54 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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