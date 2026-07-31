Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 31 Juli 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat. (Picabay)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.
Selain membantu menjaga kedisiplinan, jadwal shalat juga menjadi pedoman dalam mengatur aktivitas sehari-hari sehingga kewajiban kepada Allah SWT tetap dapat ditunaikan dengan baik.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Jumat, 31 Juli 2026:
Imsak: 04:33 WIB
Subuh: 04:43 WIB
Terbit: 05:55 WIB
Duha: 06:27 WIB
Zuhur: 12:00 WIB
Asar: 15:21 WIB
Magrib: 17:58 WIB
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