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Sabtu, 25 Juli 2026 | 09.50 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 25 Juli 2026 Untuk Wilayah Cianjur dan Sekitarnya

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./ (Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./ (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Sabtu, 25 Juli 2026:

Imsak: 04:35 WIB

Subuh: 04:45 WIB

Terbit: 06:01 WIB

Duha: 06:30 WIB

Zuhur: 12:02 WIB

Asar: 15:23 WIB

Magrib: 17:55 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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