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Lania Monica
Selasa, 21 Juli 2026 | 08.30 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sumedang Hari Ini Selasa, 21 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Selasa, 21 Juli 2026:

Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 05:58 WIB

Duha: 06:27 WIB

Zuhur: 11:58 WIB

Asar: 15:19 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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