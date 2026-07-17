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Sabtu, 18 Juli 2026 | 05.59 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Besok Sabtu, 18 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Selain membantu mengatur aktivitas harian, jadwal shalat juga menjadi pengingat untuk senantiasa mengutamakan kewajiban kepada Allah SWT di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Sabtu, 18 Juli 2026:

Imsak: 04:33 WIB

Subuh: 04:43 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:29 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:20 WIB

Magrib: 17:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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