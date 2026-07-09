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Lania Monica
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.02 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Garut Besok Jumat, 10 Juli 2026

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Jumat, 10 Juli 2026:

Imsak: 04:31 WIB

Subuh: 04:41 WIB

Terbit: 05:54 WIB

Duha: 06:28 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:18 WIB

Magrib: 17:53 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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