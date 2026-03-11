Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Hari Ini Selasa, 30 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Selasa, 30 Juni 2026:

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Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 06:00 WIB

Duha: 06:29 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:19 WIB