Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Purwakarta Besok Selasa, 30 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta pada Selasa, 30 Juni 2026:

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Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:58 WIB

Duha: 06:27 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:18 WIB