Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Besok Selasa, 30 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Selasa, 30 Juni 2026:
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Imsak: 04:28 WIB
Subuh: 04:38 WIB
Terbit: 05:56 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:15 WIB
Magrib: 17:46 WIB
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