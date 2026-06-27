Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Surakarta Besok Minggu, 28 Juni 2026

:Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Surakarta pada Minggu, 28 Juni 2026:
Imsak: 04:13 WIB
Subuh: 04:23 WIB
Terbit: 05:43 WIB
Duha: 06:07 WIB
Zuhur: 11:38 WIB
Asar: 14:59 WIB
Magrib: 17:29 WIB
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