Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Garut Besok Rabu, 24 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari sangat penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Selain membantu mengatur aktivitas harian, jadwal shalat juga menjadi pengingat untuk selalu mengutamakan kewajiban kepada Allah SWT di tengah kesibukan sehari-hari.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Rabu, 24 Juni 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:54 WIB

Asar: 15:14 WIB