Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Tasikmalaya Hari Ini Senin, 22 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa melupakan kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Senin, 22 Juni 2026:

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Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:13 WIB