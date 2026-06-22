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Lania Monica
Senin, 22 Juni 2026 | 15.15 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Ciamis Hari Ini Senin, 22 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis pada Senin, 22 Juni 2026:

Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:54 WIB

Duha: 06:24 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:12 WIB

Magrib: 17:43 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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