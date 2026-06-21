Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Besok Senin, 22 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Senin, 22 Juni 2026:

Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:49 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:13 WIB