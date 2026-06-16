Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.21 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Rabu, 17 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Rabu, 17 Juni 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:20 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:09 WIB

Magrib: 17:39 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Selasa, 16 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Selasa, 16 Juni 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 20.03 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Hari Ini Senin, 15 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Hari Ini Senin, 15 Juni 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 18.00 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Minggu, 14 Juni 2026 - Image
Zodiak

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Minggu, 14 Juni 2026

Minggu, 14 Juni 2026 | 05.47 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore