Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Probolinggo Besok Kamis, 11 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Probolinggo pada Kamis, 11 Juni 2026:

Imsak: 04:04 WIB

Subuh: 04:14 WIB

Terbit: 05:33 WIB

Duha: 05:57 WIB

Zuhur: 11:28 WIB

Asar: 14:49 WIB